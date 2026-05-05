Malatrama | a Palazzo Bonocore si presenta il noir di Myriam Leone ambientato a Santa Caterina

Madre Cosima sta iniziando la sua giornata, la attendono il deambulatorio monastico e i primi riti del mattino. Ma c’è qualcosa di strano, su una panca della sontuosa chiesa di Santa Caterina, un uomo giace riverso al centro di un teatrale allestimento di lumini, candele e tazze di camomilla.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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