A Bologna, i tempi degli accertamenti sulla strage alla Toyota si protraggono. I feriti, ancora sotto shock, chiedono giustizia e nessun risarcimento. La vicenda risale a diversi anni fa e le indagini continuano a chiarire le responsabilità. La richiesta di giustizia si accompagna alla richiesta di chiarimenti sulle cause dell’incidente, mentre le autorità proseguono nelle verifiche. Nessuna novità sui possibili sviluppi giudiziari o eventuali imputazioni.

Bologna, 28 maggio 2026 – Strage alla Toyota, si allungano ancora i tempi degli accertamenti. E i feriti chiedono giustizia. I fatti. Slitta infatti di ulteriori sei mesi il tempo per portare a termine l'incidente probatorio per stabilire le cause che hanno provocato la tragedia sul lavoro alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale (Bologna), il 23 ottobre 2024. Quel giorno morirono due persone, Fabio Tosi e Lorenzo Cubello, e altre 11 rimasero ferite. L’avvocato di uno dei feriti: “Molto triste che nessuno si sia fatto avanti per i risarcimenti. E il tempo continua a passare”. "Nessuno né tra le parti coinvolte o tra le assicurazioni che per esse sono tenute a garantire ha ritenuto di fare alcunché per ristorare anche solo parzialmente le vittime - le parole dell'avvocato Petroncini -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Nessun risarcimento, vogliamo giustizia”: l’ira dei feriti nella strage alla Toyota di Bologna

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