Strage alla Toyota chiesto altro tempo per le perizie | Grande mole di dati da analizzare

È stato richiesto un ulteriore mese e mezzo per completare le analisi sulla vicenda avvenuta presso l’impianto di Borgo Panigale, con la scadenza delle verifiche tecniche spostata al 15 maggio. La proroga è stata richiesta a causa della grande quantità di dati da esaminare, che ha richiesto più tempo del previsto. La procedura riguarda l’incidente probatorio legato alla strage che si è verificata nello stabilimento.

Bologna, 26 marzo 2026 – Chiesta la proroga di un mese e mezzo per l’incidente probatorio sulla strage alla Toyota di Borgo Panigale: il termine per la super perizia è quindi ora il 15 maggio. L’esame dei periti si svolgerà quindi nell’udienza del 23 giugno. Gli esami sul sito e sui materiali doveva concludersi entro il primo aprile, ma i periti hanno chiesto più tempo. E il giudice l’ha concesso in ragione della complessità degli accertamenti e delle valutazioni e anche per la mole di atti da analizzare. La strage. Il 23 ottobre 2024 alle 17.20 nell’esplosione della centrale termo-frigorifera allo stabilimento del Bargellino morirono Fabio Tosi, 34 anni, e Lorenzo Cubello, 37 anni, e altre 11 persone rimasero ferite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strage alla Toyota, chiesto altro tempo per le perizie: “Grande mole di dati da analizzare” Articoli correlati A Lorenzo il cognome del padre, ultimo atto della strage alla ToyotaBologna, 1 gennaio 2026 – Il regalo più bello per Paola Pawlikowicz non è arrivato a Natale, ma nell’ultimo giorno dell’anno, con la decisione del... Leggi anche: Omicidio Verzeni, legale Sangare: "Chiesto rinvio per analizzare atti"