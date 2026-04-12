Strage in A1 dopo la sentenza la Misericordia sceglie il silenzio | Nessun commento ci affidiamo alla giustizia

Dopo la sentenza di condanna a cinque anni di carcere per il camionista coinvolto nell’incidente avvenuto il 4 agosto scorso lungo l’autostrada A1, la Misericordia ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ufficiali. L’organizzazione ha confermato di aver parlato con i familiari delle vittime, ma ha preferito mantenere il silenzio, affidandosi alle decisioni della giustizia.

“Ci siamo sentiti con i familiari delle vittime e abbiamo scelto di non commentare il patteggiamento a cinque anni di carcere per il camionista che ha causato la strage del 4 agosto scorso”. Queste le parole che ha pronunciato il governatore della Misericordia di Terranuova Bracciolini (Ar).🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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