Nell’Area feste una preghiera | Pace per tutti

Migliaia di persone all’alba, tappeti stesi nell’Area feste e una parola ricorrente nei discorsi: pace. A Pioltello la celebrazione dell’ Eid, una delle ricorrenze più importanti del calendario islamico, si è trasformata ancora una volta in un momento collettivo che ha superato i confini religiosi, coinvolgendo amministratori locali, sacerdoti e famiglie della città. Fin dalle 7 di ieri i fedeli si sono ritrovati nell’area lungo la Pobbiano-Cavenago per la tradizionale preghiera che segna un tempo di condivisione e rafforzamento dei legami familiari e sociali. A organizzare l’evento, unite per l’occasione, le due principali realtà della comunità islamica pioltellese: l’associazione El Huda del Satellite e La Fratellanza di Seggiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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PRIMA DEL NATALE: PREGHIERA SOLENNE DI PROTEZIONE PER LA CASA E LA FAMIGLIA

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