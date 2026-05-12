La preghiera interreligiosa Vescovo e imam per la pace | Siamo tutti fratelli e sorelle
Un'intera comunità si è riunita per una preghiera interreligiosa, con un vescovo e un imam che hanno partecipato insieme, sottolineando l'importanza di pregar? uniti. Durante l'incontro, è stato ribadito che credere in Dio significa anche credere nella pace. La seduta ha visto la presenza di rappresentanti delle due religioni che hanno ascoltato e rispettato le rispettive pratiche di preghiera.
"Credere in Dio vuol dire credere nella pace. Islamici e cristiani possono pregare insieme, ascoltando l’altro. Non è cancellando le differenze che si risolvono i problemi, ma imparando a vivere insieme essendo diversi". Alla parrocchia Santa Madre di Dio il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi e l’imam di Ancona Mohamed Nour Dachan hanno guidato una preghiera per la pace. Il parroco don Carlos Munoz Caceres ha aperto il momento ringraziando l’imam per la presenza e spiegando che "cristiani e musulmani camminano insieme da molto tempo". "Sull’esempio di San Francesco e del sultano al-Malik al-Kamil anche noi ci ritroviamo per pregare ciascuno secondo la propria fede.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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