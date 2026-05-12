La preghiera interreligiosa Vescovo e imam per la pace | Siamo tutti fratelli e sorelle

Un'intera comunità si è riunita per una preghiera interreligiosa, con un vescovo e un imam che hanno partecipato insieme, sottolineando l'importanza di pregar? uniti. Durante l'incontro, è stato ribadito che credere in Dio significa anche credere nella pace. La seduta ha visto la presenza di rappresentanti delle due religioni che hanno ascoltato e rispettato le rispettive pratiche di preghiera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"Credere in Dio vuol dire credere nella pace. Islamici e cristiani possono pregare insieme, ascoltando l’altro. Non è cancellando le differenze che si risolvono i problemi, ma imparando a vivere insieme essendo diversi". Alla parrocchia Santa Madre di Dio il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi e l’imam di Ancona Mohamed Nour Dachan hanno guidato una preghiera per la pace. Il parroco don Carlos Munoz Caceres ha aperto il momento ringraziando l’imam per la presenza e spiegando che "cristiani e musulmani camminano insieme da molto tempo". "Sull’esempio di San Francesco e del sultano al-Malik al-Kamil anche noi ci ritroviamo per pregare ciascuno secondo la propria fede.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La preghiera interreligiosa. Vescovo e imam per la pace: "Siamo tutti fratelli e sorelle" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “I popoli per la pace”, la preghiera interreligiosa chiude il festival "I bambini del mondo"Nella chiesa della Divina Provvidenza l’incontro tra gruppi internazionali, comunità locali e giovani partecipanti alla 23esima edizione della... Leggi anche: Preghiera per la pace alle Grazie con il Vescovo