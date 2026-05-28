A Parigi, sono sempre più numerosi i locali che si rivolgono principalmente ai cani, con menu dedicati e terrazze pensate per le loro esigenze. Questi spazi non sono semplici bar pet-friendly, ma ambienti in cui l’animale è il cliente principale. La tendenza si nota nelle nuove aperture, che privilegiano il benessere degli animali e creano ambienti appositamente progettati per loro. La preferenza dei cani per questi locali si manifesta attraverso l’afflusso e le modalità di utilizzo.

A Parig spopolano i locali pensati e costruiti per gli animali. Con una variante locale, che questi posti dog first sembrano preferire i cani. Dopo che nelle grandi metropoli si era diffuso il modello dei cat cafè, Parigi ha spostato il trend in chiave canina, senza che questi posti siano però delle mere attrazioni. Qui il cane è un ospite a tutti gli effetti, con un’offerta gastronomica dedicata e spazi ripensati per il suo comfort. Ita, primo volo con due cani in cabina senza trasportino X Locali per cani, a Parigi spopolano i dog first. I cosiddetti locali dog first, letteralmente “prima i cani”, si stanno moltiplicando nella capitale francese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella capitale francese proliferano i locali pensati attorno alle esigenze dei cani. Non semplici bar pet-friendly, ma spazi in cui l'animale è il cliente principale con menu dedicato e terrazza a misura di zampa

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