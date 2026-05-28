Nel sud e nell’est del Libano si sono registrate esplosioni e evacuazioni. L’esercito israeliano ha condotto una serie di raid aerei e operazioni sul terreno in queste zone. Non ci sono ancora dettagli sulle vittime o sui danni materiali. Le autorità locali hanno ordinato lo sfollamento di alcune aree colpite. Nessuna conferma ufficiale su obiettivi specifici o motivazioni precise degli attacchi.

L’e sercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi contro il sud e l’est del Libano, uccidendo almeno undici persone nel villaggio di Mashghara, nella valle della Beqaa, il 25 maggio e altre 31 il giorno seguente. I bombardamenti arrivano dopo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che aveva detto di aver autorizzato attacchi più intensi contro Hezbollah. Il 24 maggio i vertici militari avevano reso noto che un soldato israeliano era stato ucciso in combattimento nel sud del Libano, portando a 23 il numero totale delle perdite militari israeliane da quando è ripreso il conflitto con Hezbollah il 2 marzo. Le vittime dei bombardamenti israeliani sono salite invece ad almeno 3. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Nel sud bombe ed evacuazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nouveaux bombardements et appels à évacuer israéliens au Liban-Sud

Notizie e thread social correlati

Hanoi, rogo tossico nel deposito d’olio: evacuazioni di massaUn incendio si è sviluppato questa mattina in un deposito di oli rigenerati nella periferia di Hanoi, causando un rogo di vaste proporzioni.

Incendio sul Monte Faeta, evacuazioni nel Pisano: fiamme minacciano le caseUn incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, causando l’evacuazione di alcune abitazioni nelle zone vicine.

Temi più discussi: Due ore per lasciare tutto, poi l’inferno. Israele avanza; Israele avanza in Libano, Trump avverte Netanyahu: Niente bombe su Beirut; Libano sotto le bombe. Israele avanza oltre la linea gialla, Hezbollah esclude il disarmo (di M. Lupis); Piovono bombe e minacce sui confini tra Israele e Libano.

Nel sud del Libano Israele sta applicando il modello GazaVuole rendere inabitabile la zona vicina al proprio confine per allontanare Hezbollah, con operazioni che violano il diritto internazionale ... ilpost.it

Il fronte del Libano. Tel Aviv avanza a sud. Bombe ed evacuazioniIsraele in Libano è costretto dagli eventi a combattere una guerra sostanzialmente già vinta con l’operazione del 2024, quando con grande forza d’urto ha ridotto sensibilmente la forza bellica di ... quotidiano.net