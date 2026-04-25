Hanoi rogo tossico nel deposito d’olio | evacuazioni di massa

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un deposito di oli rigenerati nella periferia di Hanoi, causando un rogo di vaste proporzioni. Le fiamme hanno interessato il deposito situato nella zona di Dong Anh, portando all’evacuazione di numerose persone che vivono nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di circoscrivere le fiamme e contenere i danni.

? Cosa sapere Incendio a Dong Anh, periferia di Hanoi, distrugge deposito di oli rigenerati questa mattina.. Autorità locali ordinano evacuazione immediata dei residenti per rischio inalazione fumi tossici.. Fiamme e fumi tossici hanno travolto un deposito di oli rigenerati a Dong Anh, nella periferia di Hanoi, scatenando l’evacuazione immediata delle popolazioni residenti nelle aree limitrofe. Il rogo è divampato nelle prime ore del mattino di oggi, alimentato dalle temperature elevate e dalla natura altamente infiammabile dei prodotti petroliferi stoccati. La velocità con cui il fuoco ha preso il controllo della struttura ha reso estremamente complessa la lotta dei vigili del fuoco, impegnati in operazioni critiche per arginare la propagazione del calore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hanoi, rogo tossico nel deposito d’olio: evacuazioni di massa Notizie correlate Bollate, rogo infernale nel deposito di rottami: 60 soccorritori al lavoroUn violento incendio ha colpito l’area esterna della Riam, azienda specializzata nel settore della rottamazione di materiali ferrosi, nella zona di... Rogo nel deposito della ditta rifiuti: 7 mezzi in fiammeSul posto, oltre alla squadra di Marcianise, sono intervenute anche una squadra dalla Sede Centrale del Comando e un’autobotte proveniente dal...