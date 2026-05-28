Nel ricordo di Silvano Tomidei | gesto di cuore del Lions Club Forlì Host per il Villaggio Mafalda
Al Villaggio Mafalda di Forlì, il Lions Club Forlì Host ha donato 1000 euro in memoria di un socio scomparso. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti del club e del centro. La donazione è stata effettuata come gesto di ricordo e solidarietà.
Al Villaggio Mafalda di Forlì si è svolta la cerimonia di donazione di mille euro in memoria del socio del Lions Club Forlì Host Silvano Tomidei, recentemente scomparso. La somma frutto della raccolta effettuata in occasione delle esequie, sarà destinata all’acquisto di nuovi materiali educativi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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