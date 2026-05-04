Tecnologia e solidarietà | il Lions Club Forlì Host dona bastone elettronico all' Uici per l' autonomia dei non vedenti
Il Lions Club Forlì Host ha consegnato un bastone elettronico all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, un dispositivo che permette ai non vedenti di muoversi con maggiore autonomia. La donazione mira a sostenere le persone con problemi di vista nelle attività quotidiane. Il gesto si inserisce nel progetto di collaborazione tra l’associazione e il club per favorire l’inclusione. La consegna si è svolta nei locali dell’Uici.
Il Lions Club Forlì Host ha donato un bastone elettronico, indispensabile ausilio per i non vedenti per muoversi in modo autonomo, all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici). La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi presso la sede locale dell'Uici alla presenza di Fabio Strada, presidente.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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