Tecnologia e solidarietà | il Lions Club Forlì Host dona bastone elettronico all' Uici per l' autonomia dei non vedenti

Il Lions Club Forlì Host ha consegnato un bastone elettronico all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, un dispositivo che permette ai non vedenti di muoversi con maggiore autonomia. La donazione mira a sostenere le persone con problemi di vista nelle attività quotidiane. Il gesto si inserisce nel progetto di collaborazione tra l’associazione e il club per favorire l’inclusione. La consegna si è svolta nei locali dell’Uici.