Il Lions Club Forlì Host sostiene l' Ail | un nuovo ecografo per i pazienti ematologici

A Forlì, il Lions Club Forlì Host ha consegnato un nuovo ecografo wireless all’Ail, l’associazione che si occupa di leucemie, linfomi e mieloma. La cerimonia si è svolta presso la sede dell’ente, alla presenza di rappresentanti dell’associazione e del club. La sonda ecografica sarà utilizzata per l’assistenza domiciliare dei pazienti ematologici, offrendo strumenti tecnologici più avanzati per il monitoraggio e la cura.