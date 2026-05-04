Il Lions Club Forlì Host sostiene l' Ail | un nuovo ecografo per i pazienti ematologici
A Forlì, il Lions Club Forlì Host ha consegnato un nuovo ecografo wireless all’Ail, l’associazione che si occupa di leucemie, linfomi e mieloma. La cerimonia si è svolta presso la sede dell’ente, alla presenza di rappresentanti dell’associazione e del club. La sonda ecografica sarà utilizzata per l’assistenza domiciliare dei pazienti ematologici, offrendo strumenti tecnologici più avanzati per il monitoraggio e la cura.
La solidarietà incontra la tecnologia sanitaria a Forlì, dove la sede dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma (Ail) ha ospitato la cerimonia di consegna di una sonda ecografica wireless multifunzionale destinata all’assistenza domiciliare dei pazienti ematologici. Alla.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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