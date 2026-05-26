Durante il fine settimana, è avvenuta una telefonata tra il presidente del club e l’allenatore, dopo il rifiuto di un altro candidato. Il club sta valutando nuove opzioni per la guida tecnica, ampliando la rosa dei possibili allenatori. La discussione si inserisce in un processo di ricerca di un sostituto, che segue il mancato accordo con un primo candidato. Non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sulle altre opzioni prese in considerazione.

Thiago Motta-Napoli, anticipazione interessante della Gazzetta dello Sport di oggi. Nel weekend appena trascorso il Napoli ha avuto un contatto telefonico con l’allenatore italo-brasiliano oggi fuori dal calcio giocato, libero dalla Juventus pur restando legato al club bianconero da un contratto fino al giugno 2027. Una mossa che racconta come Aurelio De Laurentiis stia allargando il casting per il dopo-Conte, andando oltre i due nomi più caldi delle ultime settimane — Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano — e oltre la pista internazionale Andoni Iraola, che ha già detto no. I mister X del Napoli. Nell’inquadrare la situazione, il quotidiano rosa fa il punto su un casting che si è dilatato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Thiago Motta-Napoli, c’è stata una telefonata nel weekend: De Laurentiis allarga il casting dopo il no di Iraola

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