Una pantera è stata trovata morta nel tardo pomeriggio in un'area verde. Il corpo dell’animale, di dimensioni notevoli, giaceva disteso tra cespugli e alberi bassi. Sul luogo sono intervenuti i veterinari e le forze dell’ordine, che hanno avviato le procedure di identificazione e analisi. La carcassa è stata consegnata agli esperti per l’autopsia, mentre sono in corso verifiche per accertare le cause del decesso.

Di una pantera si può parlare in mille modi diversi. È come se questo animale buio, furtivo e sinuoso, minaccioso e ascoso, fosse più simile a un’ossessione da esorcizzare e al contempo a un oggetto desiderato da evocare. Dante ne scriveva come di una bestia ubiqua e introvabile, che tutti vedono ma nessuno trova: è proprio ciò che avviene nel libro di Giacomo Micheletti, Panterica (Italo Svevo, pp. 160, euro 16). Certo, c’è un linguaggio scientifico che promette di catturare la pantera. MA, ANCHE QUI, la pantera sguscia via inafferrabile: la panthera è un genere di mammiferi carnivori a cui appartiene la maggior parte dei grandi felini,... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Nel margine indistinto di un animale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Notizie e thread social correlati

Max Taylor domina Indy NXT: 0.46s di margine nel caosMax Taylor ha concluso la seconda sessione di prove libere dell’Indy NXT a Arlington con il giro più veloce, fermando il cronometro a 1 minuto e 38...

Anga chiede un margine di tolleranza nel quaderno di campagna elettronicoL’associazione dei giovani imprenditori agricoli di Piacenza ha presentato alla sede nazionale di Anga la richiesta di introdurre un margine di...

Piaggio: margine di redditività record nel 2024 nonostante calo delle venditePiaggio chiude il 2024 con un margine di redditività record al 16,9% e utile di 67,2 milioni, nonostante il calo delle vendite. Piaggio chiude un 2024 difficile per il settore dell'auto e delle due ... quotidiano.net

Banche italiane, perché non ci sarà un calo del margine di interesse nel 2024 secondo Dbrs MorningstarPer le prime cinque grandi banche italiane quotate in borsa il 2023 è stato un anno record a livello di utili: 21,1 miliardi di euro (+64% rispetto ai 12,8 miliardi del 2022). Un dato a cui hanno ... milanofinanza.it