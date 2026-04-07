Anga chiede un margine di tolleranza nel quaderno di campagna elettronico

L’associazione dei giovani imprenditori agricoli di Piacenza ha presentato alla sede nazionale di Anga la richiesta di introdurre un margine di tolleranza nei dati inseriti dagli agricoltori nel Quaderno di Campagna Elettronico. La proposta mira a consentire una certa flessibilità nelle dichiarazioni effettuate dagli operatori agricoli, senza però specificare i dettagli delle modalità di applicazione o le motivazioni precise alla base della richiesta.

La proposta dei giovani agricoltori di Confagricoltura trova accoglienza anche a livello nazionale. Losi: «Le regole siano applicabili alla realtà delle imprese» Anga Piacenza – l’associazione dei giovani imprenditori agricoli aderente a Confagricoltura – ha formalmente avanzato ad Anga Nazionale la richiesta di sostenere l’introduzione di un margine di tolleranza nei dati dichiarati dagli agricoltori nel Quaderno di Campagna Elettronico. La proposta, elaborata nel corso di uno degli ultimi Consigli della sezione provinciale, ha ricevuto un riscontro positivo da Anga Nazionale che ha confermato di aver condiviso i contenuti con gli uffici competenti per i successivi sviluppi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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