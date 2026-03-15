Max Taylor domina Indy NXT | 0.46s di margine nel caos

Max Taylor ha concluso la seconda sessione di prove libere dell’Indy NXT a Arlington con il giro più veloce, fermando il cronometro a 1 minuto e 38 secondi. Nel caos della pista, il pilota ha ottenuto un margine di 0,46 secondi sugli altri concorrenti. La sessione si è svolta sotto una pioggia leggera, che ha reso difficile mantenere la stabilità in alcune zone del circuito.

Max Taylor ha nuovamente dominato la seconda sessione di prove libere dell’Indy NXT a Arlington, stabilendo il giro più rapido con un tempo di 1m38.8321s. La sessione è stata interrotta tre volte da bandiere rosse dovute ad incidenti che hanno bloccato le piste e costretto diversi piloti a uscire dalla gara. L’ambiente del circuito è stato segnato da una serie di fermate impreviste, tra cui l’uscita di scena di Bryce Aron dopo aver colpito le barriere in gomma, costringendolo a ritirarsi definitivamente. Nonostante i disordini, il pilota di Andretti Global ha mostrato una superiorità netta, staccando quasi mezzo secondo dal resto del campo competitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Taylor domina Indy NXT: 0.46s di margine nel caos Articoli correlati Leggi anche: L’approdo di Hbo Max in Italia, nel mezzo di un caos finanziario e politico Leggi anche: SAJ: L’ex NXT e NXT UK Joe Coffey debutterà a Grandeur in 14 Marzo