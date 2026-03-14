Una foto al tramonto mostra re Carlo Gustavo e la regina Silvia di Svezia che camminano sulla spiaggia. Cinquant’anni fa, la coppia annunciava ufficialmente il loro fidanzamento. La scena cattura un momento di intimità tra i due, con il mare sullo sfondo e la luce calda del tramonto che avvolge la scena. La foto è considerata tra le più romantiche che raccontano il loro lungo rapporto.

Guardando questa immagine e percependo la forza dell’unione che trasmette, viene naturale ripensare alla storia d’amore che ha come protagonisti questi due reali. Il colpo di fulmine fra l’allora principe Carl Gustaf e Silvia Sommerlath ai Giochi Olimpici di Monaco Il re conobbe la commoner Silvia Sommerlath durante i Giochi Olimpici di Monaco del 1972, dove lei lavorava come hostess e interprete per gli ospiti di spicco. In quell’occasione, si occupava anche della formazione di oltre 1.500 hostess e interpreti. La Sommerlath, tre anni più grande del re, era una giovane donna mora, poliglotta, che parlava correttamente tedesco, inglese, francese, spagnolo, portoghese, italiano e un po’ di svedese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La foto più romantica che racconta 50 anni d’amore: re Carlo Gustavo e la regina Silvia di Svezia camminano sulla spiaggia al tramonto

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