Nei cinema lecchesi l' ultimo capolavoro di Pedro Almodóvar

Da leccotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei cinema di Lecco, alcuni locali sono ancora aperti durante la pausa estiva, offrendo film recenti e grandi successi. Tra le proiezioni, si distingue l’atteso film di Pedro Almodóvar, “Amarga Navidad”. La pellicola, molto discussa, è in programmazione in alcune sale, mentre altre hanno chiuso temporaneamente. I cinema che continuano ad accogliere il pubblico presentano sia i titoli più visti delle ultime settimane sia questa novità del regista spagnolo.

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Mentre diverse sale hanno giù chiuso la serranda per la pausa estiva, i cinema che ancora propongono film al pubblico si dividono tra i campioni d'incasso delle ultime settimane e una novità molto attesa, l'acclamato Amarga Navidad del maestro Pedro Almodóvar. È questa la prima visione più. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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