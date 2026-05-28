Nei cinema lecchesi l' ultimo capolavoro di Pedro Almodóvar

Notizia in breve

Nei cinema di Lecco, alcuni locali sono ancora aperti durante la pausa estiva, offrendo film recenti e grandi successi. Tra le proiezioni, si distingue l’atteso film di Pedro Almodóvar, “Amarga Navidad”. La pellicola, molto discussa, è in programmazione in alcune sale, mentre altre hanno chiuso temporaneamente. I cinema che continuano ad accogliere il pubblico presentano sia i titoli più visti delle ultime settimane sia questa novità del regista spagnolo.