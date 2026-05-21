Oltre 6 minuti di applausi al Festival di Cannes per il film Amarga Navidad di Pedro Almodovar nei cinema italiani dal 21 maggio

Da amica.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(askanews) – È stato accolto da sei minuti e mezzo di applausi a Cannes il nuovo film di Pedro Almodòvar Amarga Navidad, nei cinema italiani dal 21 maggio. Sul tappeto rosso e in sala il regista spagnolo era accompagnato da Bàrbara Lennie e Leonardo Sbaraglia, gli attori che nel film rappresentano in qualche modo i suoi alter ego. Entrambi sono registi, ma mentre la storia di Elsa è ambientata nel 2004, quella di Ra l si svolge nel 2026. Elsa diventa in qualche modo l’alter ego di Ra l, che ricorre all’autofinzione di fronte a una crisi creativa che ormai lo perseguita da tempo. Qualcosa che evidentemente Almodovar conosce bene, visto che a... 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Oltre 6 minuti di applausi al Festival di Cannes per il film "Amarga Navidad" di Pedro Almodovar, nei cinema italiani dal 21 maggio
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