(askanews) – È stato accolto da sei minuti e mezzo di applausi a Cannes il nuovo film di Pedro Almodòvar Amarga Navidad, nei cinema italiani dal 21 maggio. Sul tappeto rosso e in sala il regista spagnolo era accompagnato da Bàrbara Lennie e Leonardo Sbaraglia, gli attori che nel film rappresentano in qualche modo i suoi alter ego. Entrambi sono registi, ma mentre la storia di Elsa è ambientata nel 2004, quella di Ra l si svolge nel 2026. Elsa diventa in qualche modo l’alter ego di Ra l, che ricorre all’autofinzione di fronte a una crisi creativa che ormai lo perseguita da tempo. Qualcosa che evidentemente Almodovar conosce bene, visto che a... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Oltre 6 minuti di applausi al Festival di Cannes per il film "Amarga Navidad" di Pedro Almodovar, nei cinema italiani dal 21 maggio

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