Negano un bicchiere d’acqua al tavolo la Cassazione dà ragione all’esercente | l’esperto spiega come comportarci
La Cassazione ha stabilito che un esercente può negare un bicchiere d’acqua al tavolo. In un caso specifico, l’avvocato Giuseppe Di Palo ha spiegato cosa succede quando si è obbligati a bere solo acqua minerale. La decisione si basa su norme che regolano il servizio di ristorazione, senza obbligo di offrire acqua del rubinetto ai clienti. Un giudice ha dato ragione all’esercente in questa circostanza.
L'avvocato Giuseppe Di Palo ci spiega cosa accade quando al ristorante ci "costringono" a bere solo acqua minerale. Quali sono i nostri diritti?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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