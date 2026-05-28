Navigazione di legalità la barca Dík? in arrivo al porto di Reggio Calabria | il programma
La motovela MareNostrum Dík?, confiscata agli scafisti e assegnata a un ente culturale, sta arrivando al porto di Reggio Calabria. La barca sarà utilizzata per un progetto dedicato alla promozione della legalità. La nave aveva subito un sequestro in precedenza e ora si trova in fase di trasferimento nel porto calabrese. Nessuna data precisa per l’arrivo finale è stata comunicata.
La motovela MareNostrum Dík?, confiscata agli scafisti e assegnata ad Archeoclub d’Italia per una navigazione di legalità, è in arrivo al porto di Reggio Calabria.Ogni anno in maggio l’Archeoclub d'Italia celebra la Giornata della Legalità commemorando le vittime di tutte le mafie, in particolare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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