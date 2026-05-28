Navigazione di legalità la barca Dík? in arrivo al porto di Reggio Calabria | il programma

Notizia in breve

La motovela MareNostrum Dík?, confiscata agli scafisti e assegnata a un ente culturale, sta arrivando al porto di Reggio Calabria. La barca sarà utilizzata per un progetto dedicato alla promozione della legalità. La nave aveva subito un sequestro in precedenza e ora si trova in fase di trasferimento nel porto calabrese. Nessuna data precisa per l’arrivo finale è stata comunicata.