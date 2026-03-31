Nella settimana, la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato circa 400 kilogrammi di cocaina al porto di Gioia Tauro. L’intervento ha coinvolto tre operazioni diverse, tutte finalizzate a contrastare il traffico di droga. Le attività di controllo sono state condotte nel corso di vari interventi nel porto, senza ulteriori dettagli su eventuali persone coinvolte o modalità di operazione.

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato quasi 400 kg di cocaina purissima nell’ambito di tre distinte operazioni eseguite nell’arco di una settimana sul porto di Gioia Tauro. La droga – occultata in un container proveniente dall’America del Nord e contenente una partita di legname destinata in Medio Oriente – era suddivisa in 309 panetti ed è stata sottoposta a sequestro. Un altro carico, invece, è stato sequestrato sul litorale adiacente al porto gioiese, dove era stato da poco depositato in un tentativo di “esfiltrazione” via mare da un soggetto, tratto in arresto, che si era servito di una piccola imbarcazione. L’ultima partita di cocaina, infine, è stata sequestrata nel corso di un’ispezione della chiglia di una nave in arrivo sempre dal continente americano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Reggio Calabria, sequestrati 400 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro

Articoli correlati

Cocaina nascosta tra container e scafi: maxi sequestro al porto di Gioia TauroLa droga, proveniente dal Nord America e destinata ai mercati italiano ed europeo, avrebbe fruttato circa 60 milioni di euro alle organizzazioni...

Catania: 110 kg di cocaina e il modello Tauro nel portoLa logistica portuale di Catania è stata messa sotto amministrazione giudiziaria per spezzare il legame strutturale tra clan siciliani e trafficanti...

GIOIA TAURO (RC): SEQUESTRATI 435 KG DI COCAINA NASCOSTI IN UN CARICO DI NOCCIOLINE

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Discussioni sull' argomento Reggio Calabria, sequestrati 400 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro; VIDEO| Tra scafi e chiglie, quasi 400 chili di cocaina sequestrati al porto di Gioia Tauro; La droga nei container e nelle navi, sequestrati 400 chili di cocaina al porto; Cocaina nella chiglia di una nave, sequestrati 400 kg a Gioia Tauro.

Reggio Calabria, sequestrati 400 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro(LaPresse) La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato quasi 400 kg di cocaina purissima nell’ambito di tre distinte operazioni ... stream24.ilsole24ore.com

#GdiF #ReggioCalabria: Sequestrati al porto di Gioia Tauro quasi 400 chilogrammi di cocaina. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere - facebook.com facebook

Pallavolo A3M Spareggio Promozione - Gara 2: Domotek Reggio Calabria riporta in equilibrio la serie x.com