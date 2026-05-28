Nave Vespucci | a Brindisi la mostra fotografica di Massimo Sestini
Dal 1 giugno al 12 luglio 2026, presso il Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa di Brindisi, sarà aperta una mostra fotografica dedicata alla Nave Vespucci. La mostra, curata dal fotoreporter Massimo Sestini, presenta immagini del tour mondiale della nave scuola. La mostra rimarrà aperta fino a metà luglio.
BRINDISI - Dal 1° giugno al 12 luglio 2026, il Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa “Carlo Losito” di Brindisi ospiterà la mostra fotografica di Massimo Sestini, tra i più autorevoli fotoreporter italiani contemporanei, dedicata al tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci, nave scuola e simbolo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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