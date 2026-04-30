Nave Vespucci raccontata in Accademia a Livorno per la Settimana velica internazionale

Durante la Settimana velica internazionale a Livorno, si è tenuta una presentazione dedicata alla nave Vespucci presso l’Accademia Navale. L’evento ha visto la partecipazione dell’attuale comandante, un capitano di vascello, e di un nostromo, che hanno illustrato la storia e le caratteristiche della nave. Sono stati ospitati dall’Ammiraglio comandante, presente all’iniziativa. La cerimonia ha celebrato i 95 anni della nave.

(Adnkronos) – I 95 anni di Nave Amerigo Vespucci raccontati ieri pomeriggio all’Accademia Navale dall’attuale comandante della nave, capitano di vascello Nicasio Falica, e dal nostromo Luca Zanetti, ospiti dell’Ammiraglio comandante, Alberto Tarabotto. Due i pilastri che da sempre caratterizzano l’attività dello storico vascello, varato nei cantieri di Castellamare di Stabia nel 1931: la formazione per gli allievi e la diplomazia navale. Quasi novanta le campagne addestrative effettuate a favore dei frequentatori del 1° anno dell’Accademia Navale, che al termine dell’anno accademico trascorrono i mesi estivi sul Vespucci, cementando la loro unione e scegliendo insieme il nome del corso.🔗 Leggi su Webmagazine24.it GIURAMENTO ACCADEMIA NAVALE LIVORNO CON ELICOTTERI Notizie correlate Accademia Navale Livorno, visite gratuite e tour guidati durante la Settimana velica internazionale: le dateDal 24 aprile al 3 maggio, l’Accademia Navale di Livorno sarà visitabile nell’ambito degli eventi collaterali legati alla Settimana velica... Leggi anche: Inaugurata la Settimana velica internazionale a Livorno Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Amerigo Vespucci a Genova: come visitarla, quando arriva e cosa sapere; Nave Vespucci verso gli USA dal 9 maggio: lavori in Arsenale, rotta atlantica e tappa a New York; Amerigo Vespucci a Genova: come riuscire a salire a bordo con i bambini; L’Amerigo Vespucci a Reggio Calabria il 5 e 6 maggio. Nave Vespucci raccontata in Accademia a Livorno per la Settimana velica internazionaleI 95 anni di Nave Amerigo Vespucci raccontati ieri pomeriggio all’Accademia Navale dall’attuale comandante della nave, capitano di vascello Nicasio Falica, e dal nostromo Luca Zanetti, ospiti dell’Amm ... adnkronos.com Settimana prossima la Nave Amerigo Vespucci torna a Genova: tutti i dettagliDal 5 al 9 di maggio 2026, la Nave Amerigo Vespucci torna ad attraccare a Genova. Anche in questa occasione, Genova si prepara ad accogliere il veliero con grande entusiasmo e uno straordinario succes ... primocanale.it Nave Amerigo Vespucci a Genova per salutare gli alpini e pertire per tour mondiale - facebook.com facebook La manutenzione di Nave Vespucci a La Spezia riporta a una dimensione del lavoro lenta e meticolosa, in cui i nocchieri operano con una maestria fatta di gesti precisi e attenzione costante, frutto di un sapere che si rinnova attraverso la pratica. Una cura x.com