Una nave scuola, simbolo di italianità, si presenta anche come un ambasciatore del made in Italy a livello internazionale. La sua presenza in mare non si limita all’attività formativa, ma rappresenta un punto di riferimento per promuovere l’immagine del paese all’estero. La nave, infatti, incarna valori legati alla tradizione e alla cultura italiana, rafforzando il suo ruolo di simbolo nazionale oltre alle funzioni didattiche.

Non solo una nave scuola, ma un veliero in grado di essere ambasciatore nel mondo del made in Italy e una prestigiosa icona di italianità. Ieri a Genova ho assistito alla partenza del Vespucci alla volta degli Stati Uniti, dopo la cerimonia di inaugurazione del tour mondiale Campagna in Nord America 2026. La Signora dei mari, il fiore all’occhiello della marina italiana, il simbolo di un impegno e di una dedizione: è la declinazione in chiave anche geopolitica di un ruolo, quello dell’Italia nel mondo. Nel gennaio 2025 la tappa a Gedda di Nave Vespucci coincise con la visita di Giorgia Meloni nei Paesi del Golfo: in quell’occasione vennero siglati importanti accordi bilaterali dal valore di quasi dieci miliardi di dollari.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non solo una nave scuola. Menia racconta la geopolitica di Nave Vespucci

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