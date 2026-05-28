A Winterthur, questa mattina, si è verificato un attentato di matrice islamica. L'attentatore è un uomo di origini turche, nato in Svizzera. La polizia ha arrestato il sospetto e sta indagando sulle circostanze dell'attacco. Nessuna altra persona è rimasta ferita. Le autorità stanno analizzando i dettagli dell'evento e le motivazioni dietro l'azione.

A Winterthur, questa mattina, è stato compiuto un attentato terroristico di matrice islamica. Le autorità svizzere non si tirano indietro nel definire col suo nome l’attacco al coltello che ha portato al ferimenti diverse persone, per fortuna non in modo grave, ma solo perché durante l’azione l’arma si è spezzata. “Sottolineo in modo particolare il termine 'attacco terroristico'”, ha dichiarato Mario Fehr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo che “è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo”. Nel 2015 è stato denunciato “per violazione del divieto relativo all’Isis”, perché “diffondeva propaganda dell'Isis” ma non è chiaro quali siano state le conseguenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nato in Svizzera ma di origini turche: chi è Nesip Dedeler, l'attentatore di Winterthur

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Veronica Fusaro all’Eurovision 2026, chi è la cantante (di origini italiane) della SvizzeraVeronica Fusaro, cantante di origini italiane, parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 rappresentando la Svizzera.

Svizzera, dopo aggressione con coltello transennata la stazione di WinterthurIn Svizzera, nel cantone di Zurigo, la stazione di Winterthur è stata transennata dopo un’aggressione con coltello avvenuta intorno alle 8 del...