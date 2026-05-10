Veronica Fusaro all’Eurovision 2026 chi è la cantante di origini italiane della Svizzera
Veronica Fusaro, cantante di origini italiane, parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 rappresentando la Svizzera. La sua presenza nel festival si aggiunge a quella di un altro artista italiano che rappresenterà l’Italia. Fusaro è nota per il suo stile musicale e si prepara a esibirsi sul palco europeo in questa edizione. La sua candidatura è stata ufficializzata nelle settimane scorse.
L’ Eurovision Song Contest 2026 vedrà ben due italiani sul palco: non solo Sal Da Vinci a rappresentare l’Italia, ma anche Veronica Fusaro, cantante di origini italiane pronta a rappresentare la Svizzera. Ventinove anni, uno stile raffinato lontano dagli eccessi pop e una voce intensa che sta già conquistando il pubblico europeo, Veronica porterà sul palco di Vienna Alice, un brano delicato e potente che affronta il tema della violenza psicologica sulle donne attraverso un racconto emotivo e profondamente contemporaneo. Chi è Veronica Fusaro. Nata a Thun, nel cuore della Svizzera, Veronica Fusaro porta dentro di sé fortissime radici italiane...🔗 Leggi su Dilei.it
Reacting to Veronica Fusaro – Alice / Eurovision 2026 Switzerland
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