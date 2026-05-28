svizzera dopo aggressione con coltello transennata la stazione di winterthur

In Svizzera, nel cantone di Zurigo, la stazione di Winterthur è stata transennata dopo un’aggressione con coltello avvenuta intorno alle 8 del mattino. La polizia sta effettuando controlli e pattuglie nella zona, che è stata chiusa temporaneamente. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali vittime o sul motivo dell’attacco. La situazione resta sotto controllo e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

In Svizzera, nel cantone di Zurigo, la polizia continua a pattugliare la stazione di Winterthur, dove intorno alle 8.30 di questa mattina un 31enne cittadino elvetico ha aggredito tre persone con un coltello. Una delle vittime è in condizioni gravi. Il movente dell’uomo, che è stato fermato, resta ancora sconosciuto e gli agenti stanno indagando su tutte le piste possibili. La polizia ha delimitato la zona in cui il 31enne è corso, gridando “Allah Akbar”. Sul posto sono presenti anche gli specialisti della Scientifica per condurre una serie di rilievi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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