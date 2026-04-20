L’attrice ha comunicato di essere incinta del suo terzo bambino, a 44 anni, con il compagno. La notizia è stata resa pubblica attraverso un’intervista, in cui ha definito questa gravidanza un privilegio e un miracolo. Si tratta del primo figlio che avrà con il partner, produttore musicale francese. La donna ha espresso gioia e gratitudine per questa fase della sua vita.

Natalie Portman ha appena annunciato la dolce attesa. Si tratta del primo figlio con il compagno Tanguy Destable, noto produttore musicale francese Natalie Portmanha annunciato di essere incinta.L’attrice aspetta il suo terzo figlio, primo conTanguy Destable, suo attuale compagno. La notizia è stata diffusa daHarper’s Bazaar, alla quale Portman ha rilasciato un’intervista nel corso del quale ha rivelato la dolce attesa. Ciò ha fatto in poco tempo il giro del mondo, insieme al ritratto di una donna che appare forte e consapevole della sua fortuna,“è un privilegio, un miracolo”ha detto l’attrice 44enne, pronta ad affrontare la nuova maternità. Natalie Portmanè felice e grata, pronta a vivere la nuova esperienza da mamma con un spinta diversa rispetto al passato.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Natalie Portman aspetta il terzo figlio a 44 anni: “E’ un privilegio, un miracolo”

Natalie Portman Is Pregnant! Expecting 'Miracle' Baby (Her 3rd) With New Partner Tanguy Destable

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#NataliePortman aspetta il suo terzo figlio. L’attrice premio Oscar, 44 anni, ha rivelato la notizia in un’intervista esclusiva rilasciata a Harper's Bazaar e pubblicata venerdì. - facebook.com facebook