L'attrice è in attesa del suo terzo figlio, a 44 anni, con il nuovo compagno, un musicista francese. Questa gravidanza rappresenta la prima per loro insieme. La notizia è stata confermata attraverso comunicati ufficiali e pubblicazioni sui social media. La coppia si è conosciuta negli ultimi tempi e ora si prepara ad accogliere un nuovo membro nella famiglia.

Natalie Portman ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio, il primo con il suo nuovo compagno, il produttore musicale francese Tanguy Destable. L'attrice, che ha giugno compirà 45 anni, ha rivelato la notizia a Harper's Bazaar: "Siamo entusiasti e grati, so che è un privilegio e un miracolo l'arrivo di questo bambino". L'attrice di Leon, Star Wars e Thor: Love and Thunder ha già due figli, Aleph di 14 anni e Amalia di 9, avuti con l'ex marito il regista e coreografo Benjamin Millepied da cui si è separata nel 2024. Portman e Destable hanno iniziato a frequentarsi nel marzo del 2025, avvistati dalla rivista francese Voici.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Natalie Portman è incinta: terzo figlio in arrivo a 44 anni

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