Nasce X Combinator l’agricoltura è nel futuro

A Siena è stato inaugurato X Combinator, un nuovo incubatore dedicato all’innovazione nel settore agricolo e agroalimentare. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo di progetti e startup in questi settori, creando un punto di riferimento per l’innovazione agricola. La struttura si concentra su iniziative che promuovono nuove tecnologie e pratiche per l’agricoltura del futuro. È stato annunciato che l’incubatore sarà attivo come centro di supporto e formazione per le imprese emergenti nel campo.

Siena diventa punto di partenza per un nuovo incubatore dedicato all’ innovazione agricola e agroalimentare. Il suo nome è X Combinator ed è un programma agritech verticale, pensato per accompagnare startup early-stage che lavorano sulle trasformazioni della filiera "dal campo alla tavola", con l’obiettivo di sviluppare soluzioni capaci di incidere concretamente sui processi produttivi e sul mercato. Il progetto si propone come piattaforma di sviluppo per startup che innovano il settore agricolo e agroalimentare partendo dai problemi reali della produzione, per arrivare alla trasformazione e alla distribuzione. X Combinator è stato progettato e promosso da Fondazione Mps, *beeco e Università di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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