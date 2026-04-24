Nel settore agricolo del Mediterraneo si assiste a un cambiamento con la nascita di Farm-Tech, una piattaforma ICT sviluppata nell’ambito dell’ecosistema Tech4You. La piattaforma mira a supportare la transizione digitale, consentendo agli operatori di gestire le attività agricole sfruttando strumenti basati sulla raccolta e l’analisi dei dati. Questa innovazione si inserisce in un contesto di evoluzione tecnologica che interessa il settore agricolo della regione.

Il settore agricolo mediterraneo segna un punto di svolta. Sotto l’egida dell’ecosistema Tech4You, prende vita Farm-Tech, una piattaforma ICT avanzata che promette di trasformare l’esperienza agricola tradizionale in una gestione basata sulla precisione dei dati. Sviluppata all’interno dello Spoke 3 (coordinato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria), l’iniziativa risponde direttamente alle sfide imposte dal cambiamento climatico. Non si tratta di un semplice prototipo, ma di una soluzione solida che ha già raggiunto il livello TRL 7 (Technology Readiness Level), indicando una maturità tecnologica pronta per l’applicazione reale. Farm-Tech agisce come un “cervello digitale” che aggrega informazioni provenienti da: Sensori IoT: Installati nel suolo e sulle piante per monitorare umidità, temperatura e stato fisiologico.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Agricoltura 4.0: nasce Farm-Tech, la piattaforma che guida la transizione digitale nel Mediterraneo

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