Nasce Strike supporto ai medici per valutare l' entità del rischio ictus nei pazienti affetti da fibrillazione atriale
È stata creata Strike, una piattaforma che utilizza intelligenza artificiale e machine learning per valutare il rischio di ictus nei pazienti con fibrillazione atriale. La tecnologia combina i criteri clinici tradizionali con algoritmi avanzati, permettendo ai medici di stimare l’entità del rischio di trombi e ictus. La piattaforma è pensata per aiutare i professionisti sanitari a prendere decisioni più informate sulla gestione dei pazienti.
Predire l’entità del rischio di trombi e la possibilità di sviluppo di ictus nei pazienti affetti da fibrillazione atriale, integrando i criteri clinici attualmente impiegati in una innovativa piattaforma sviluppata con algoritmi di intelligenza artificiale e “machine learning” addestrati su un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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