Nasce Strike supporto ai medici per valutare l' entità del rischio ictus nei pazienti affetti da fibrillazione atriale

Notizia in breve

È stata creata Strike, una piattaforma che utilizza intelligenza artificiale e machine learning per valutare il rischio di ictus nei pazienti con fibrillazione atriale. La tecnologia combina i criteri clinici tradizionali con algoritmi avanzati, permettendo ai medici di stimare l’entità del rischio di trombi e ictus. La piattaforma è pensata per aiutare i professionisti sanitari a prendere decisioni più informate sulla gestione dei pazienti.