Trenta ablazioni di fibrillazione atriale dall' inizio dell' anno

Da inizio anno, sono state eseguite trenta ablazioni di fibrillazione atriale presso l'unità operativa complessa di Cardiologia 2 dell'Azienda, diretta dalla dottoressa Loira Leoni. La struttura, specializzata in elettrofisiologia, ha completato nel 2022 un totale di 653 procedure di elettrofisiologia e cardio stimolazione, segnando un risultato significativo per un reparto nato dodici mesi prima.

Il gruppo della dottoressa Loira Leoni dell'Azienda, facendo anche procedure ablative nei bambini e in cardiopatici congeniti, si conferma come un'unità operativa completa ed unica nel panorama regionale L'unità operativa complessa Cardiologia 2 dell'Azienda, che è a indirizzo elettrofisiologico ed è diretta dalla dottoressa Loira Leoni, ha chiuso lo scorso anno con 653 procedure di elettrofisiologia e cardio stimolazione: un grande successo per una struttura nata dodici mesi fa. Motivo di soddisfazione per il team della UOC è, inoltre, aver avviato nella sede dell'ospedale San Antonio l'attività di ablazione delle aritmie sopra ventricolari. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Tutto quello che riguarda Trenta ablazioni

Temi più discussi: Elettroporazione per ablazione della fibrillazione, prima volta in Abruzzo; La Cardiologia prima in Piemonte ad utilizzare l'ablazione transcatetere delle aritmie; Ablazione della fibrillazione atriale con elettroporazione: a Pescara eseguite le prime procedure in Abruzzo.

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