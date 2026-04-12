Il prossimo giovedì 16 aprile alle ore 16:00, le Officine Lombardi di Benevento ospiteranno la presentazione ufficiale di Benevento Domani, un progetto civico che mira a coinvolgere direttamente i cittadini. La cerimonia si svolgerà negli spazi di via Filangieri, con la partecipazione di rappresentanti comunali e cittadini interessati. L'iniziativa si propone di promuovere un dialogo tra diverse generazioni e favorire la partecipazione attiva nella comunità locale.

Il prossimo giovedì 16 aprile, alle ore 16:00, le Officine Lombardi di Benevento ospiteranno la presentazione ufficiale di Benevento Domani, un nuovo progetto civico che punta a coinvolgere attivamente la cittadinanza. L’iniziativa, guidata da Nicola Boccalone, si prefigge di trasformare l’attesa dei cittadini in una partecipazione concreta, ponendosi come un ponte tra le diverse generazioni in vista delle elezioni comunali previste per il 2027. Un ponte generazionale per superare l’immobilismo cittadino. L’associazione nasce con una missione precisa: evitare che il disinteresse diventi la norma e trasformare la protesta in una proposta costruttiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento Domani: nasce il progetto che unisce generazioni

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