Nasce la Technogym School Due master dedicati al Wellness
E’ stata inaugurata la Technogym School, che offre due master dedicati al Wellness. L’azienda, leader mondiale nel settore fitness e wellness, ha deciso di avviare questa iniziativa dopo 40 anni di attività. I corsi sono rivolti a professionisti e studenti interessati a specializzarsi nel settore. La scuola si propone di formare figure competenti nel campo del benessere, con programmi progettati per approfondire aspetti pratici e teorici del fitness e della salute.
A scuola con Technogym. L’azienda leader mondiale nel settore del fitness e wellness, dopo 40 anni di impegno nel mondo della formazione con il Wellness Institute, ha annunciato in queste ore la nascita di ‘Technogym School’, l’innovativo progetto di alta formazione dedicato a creare la nuova generazione di professionisti del Wellness e dell’Healthness. La scuola nasce per rispondere alla crescente domanda di competenze manageriali in settori in forte sviluppo a livello globale. La Technogym School offrirà due percorsi di master – le iscrizioni apriranno oggi - progettati per fornire competenze specialistiche in settori come il corporate, l’hospitality, real estate, il settore medicale, quelli dello sport e dei wellness club. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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