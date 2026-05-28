nasce la technogym school due master dedicati al wellness

Notizia in breve

E’ stata inaugurata la Technogym School, che offre due master dedicati al Wellness. L’azienda, leader mondiale nel settore fitness e wellness, ha deciso di avviare questa iniziativa dopo 40 anni di attività. I corsi sono rivolti a professionisti e studenti interessati a specializzarsi nel settore. La scuola si propone di formare figure competenti nel campo del benessere, con programmi progettati per approfondire aspetti pratici e teorici del fitness e della salute.