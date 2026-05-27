Wellness e scienza | aprono i nuovi master di LCa Technogym

Sono stati presentati i nuovi master di L.Ca Technogym dedicati al wellness e alla scienza. Il corso integra epigenetica e intelligenza artificiale per la gestione del benessere. Gli studenti approfondiranno le applicazioni pratiche di queste tecnologie nel settore. Il programma si rivolge a professionisti e laureati interessati a innovazioni nel campo della salute e del fitness. La formazione mira a sviluppare competenze avanzate in un settore in rapida evoluzione.

? Domande chiave Come si uniscono epigenetica e intelligenza artificiale nella gestione del benessere?. Quali nuove figure professionali nascono dall'incontro tra medicina e business?. Chi sono i professionisti che guideranno il mercato della longevità sana?. Come cambierà il ruolo del manager con l'integrazione dei dati biologici?.? In Breve Iscrizioni aperte da domani 28 maggio per i percorsi Technogym School.. Master in Wellness focalizzato su marketing, finanza e gestione risorse umane.. Master in Healthness dedicato a epigenetica, prevenzione e analisi biomarker.. Target multidisciplinari includono medicina, ingegneria biomedica, economia e architettura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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