Nasce la Reggiana ’B’ Così i baby non si perdono

Da sport.quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Viene creata una squadra di basket denominata Reggiana ’B’ per i giovani talenti che finiscono l’Under 19. La formazione mira a mantenere insieme i giocatori ancora troppo giovani per le categorie superiori, offrendo loro un’opportunità di continuità e sviluppo. La decisione riguarda un vuoto esistente tra il settore giovanile e le prime squadre, che rischia di perdere giocatori promettenti. La squadra sarà dedicata a questi giovani atleti.

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Una Pallacanestro Reggiana ‘B’. Progettata per colmare quel vuoto che attualmente esiste una volta finita l’Under 19 e che rischia di disperdere un piccolo-grande patrimonio di giovani giocatori, ancora troppo acerbi per le categorie più alte e che hanno bisogno di più tempo per essere sviluppati. Magari dividendosi proprio tra le partite con i dilettanti e gli allenamenti con la prima squadra. Per questo motivo il sodalizio di via Martiri della Bettola è sul punto di ufficializzare la nascita, o meglio la (ri)nascita - perché già parecchi anni fa era stata fatta una cosa simile con Castelnovo Sotto e poi con Correggio - di una ‘succursale’ a tinte biancorosse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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