VIRTUS ENTELLA 3 REGGIANA 0 VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi (33’st Alborghetti); Bariti (40’st Del Lungo), Franzoni (40’st Dalla Vecchia), Squizzato, Benedetti (33’st Karic), Di Mario; Tirelli (44’st Stabile), Cuppone. A disp.: Siaulys, Rinaldini, Nichetti, Turicchia, Boccadamo, Debenedetti, Guiu. All.: Chiappella REGGIANA (3-5-1-1): Micai; Papetti, Quaranta, Lusuardi; Rover (33’st Vicari), Bertagnoli (23’st Charlys), Reinhart (39’st Lambourde), Portanova, Libutti (23’st Bozhanaj); Girma (33’st Fumagalli); Novakovich. A disp.: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Bonetti, Mendicino, Marcon, Belardinelli. All.:... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Reggiana naufraga nel mar Ligure. Tre schiaffi dall’Entella, così si fa dura

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