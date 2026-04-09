Recentemente si è discusso di baby bonds, strumenti che potrebbero influenzare la gestione del risparmio previdenziale. La preoccupazione principale di molte economie avanzate riguarda l’aumento della spesa per le pensioni. Questi strumenti vengono valutati come possibili soluzioni o alternative per affrontare le sfide legate alla sostenibilità del sistema pensionistico e alla gestione dei fondi destinati ai pensionati.

Uno dei problemi principali che preoccupa le economie ricche è l’andamento della spesa previdenziale, in sostanza la spesa per le pensioni. Con l’invecchiamento della popolazione la voce pensioni, che già assorbe quasi metà della spesa pubblica italiana ed è in continua ascesa, potrebbe diventare una severa minaccia per i conti pubblici. Il condizionale è d’obbligo perché molto dipenderà da molti fattori tra cui l’andamento della produttività, e quindi dalla crescita economica, e da quanti rimarranno al lavoro dopo la pensione, una tendenza che si sta già delineando in alcuni settori economici. Ecco allora che i governi sono alla ricerca di soluzioni nuove e originali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Baby bonds, così si apre la porta alla gestione privata del risparmio previdenziale

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