Nasce la Federazione Italiana Cani Salvataggio | c' è anche la Puglia

Notizia in breve

È stata costituita la Federazione Italiana Cani Salvataggio (FICS ODV), che include anche la Puglia. La federazione ha stabilito per la prima volta in Italia uno standard nazionale per le unità cinofile da salvataggio nautico. La normativa prevede il rispetto del benessere del cane e la tutela della vita in acqua. La FICS ODV si propone di coordinare e regolamentare le attività di salvataggio con cani addestrati, stabilendo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.