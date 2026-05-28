Nasce la Federazione Italiana Cani Salvataggio | c' è anche la Puglia
È stata costituita la Federazione Italiana Cani Salvataggio (FICS ODV), che include anche la Puglia. La federazione ha stabilito per la prima volta in Italia uno standard nazionale per le unità cinofile da salvataggio nautico. La normativa prevede il rispetto del benessere del cane e la tutela della vita in acqua. La FICS ODV si propone di coordinare e regolamentare le attività di salvataggio con cani addestrati, stabilendo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
Sicurezza in acqua, tutela della vita e rispetto del cane: questi i valori fondanti di FICS ODV, Organizzazione di Volontariato che definisce per la prima volta in Italia uno standard nazionale per le Unità Cinofile da Salvataggio Nautico, in cui il rispetto del cane e delle sue emozioni è in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Nuova collaborazione con FICS - Federazione Cani da Salvataggio
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