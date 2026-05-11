La Regione ha riconosciuto ufficialmente la scuola di cani salvataggio di Firenze, assegnandole un premio per il suo lavoro. Il presidente della regione ha commentato che si tratta di un esempio di eccellenza nel settore. La scuola si occupa di addestrare cani e operatori per interventi di soccorso in mare, mettendo in pratica un’attività che coinvolge direttamente la sicurezza della collettività. L’assegnazione del riconoscimento è stata annunciata di recente.

L’impegno instancabile a favore della collettività e la dedizione nel soccorso marittimo sono valsi un prestigioso riconoscimento alla Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze Odv. Nella cornice dell’ Isola del Giglio, la squadra dell’organizzazione di volontariato ha infatti ricevuto il ‘Pegaso per la solidarietà’, un premio istituito appositamente dalla Regione Toscana per omaggiare enti, singoli cittadini e associazioni capaci di distinguersi attraverso azioni e iniziative significative, finalizzate alla crescita della comunità e al supporto delle fasce più fragili. A consegnare fisicamente la targa celebrativa ai soccorritori è stato Leonardo Marras, assessore regionale a economia, turismo e agricoltura.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Regione premia la Scuola Cani Salvataggio Firenze. Giani: “Un’eccellenza della Toscana”

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