Anche dalla Puglia in Bosnia-Erzegovina per la nazionale italiana anche se è andata male Gli azzurri falliscono la terza qualificazione consecutiva ai mondiali

Tifosi pugliesi si sono radunati a Zenika, in Bosnia-Erzegovina, per sostenere la nazionale italiana. Durante l'evento, sono stati esposti diversi striscioni tricolori con scritte riferite a località della regione. La squadra italiana non è riuscita a qualificarsi per i Mondiali, mancando per la terza volta consecutiva l'accesso alla fase finale del torneo internazionale.

tifosi pugliesi a Zenika, in Bosnia-Erzegovina. Striscioni tricolori con su scritte le località di Andria, Nardò, Veglie (e chissà se altri ancora) negli spalti del piccolo stadio bosniaco per sostenere la nazionale italiana di calcio che però salta per la terza volta consecutiva la qualificazione alla fase finale del mondiale. Si è qualificata la Bosnia Erzegovina. Stasera anche Turchia (allenata dall’italiano Montella) con Repubblica Ceca e Svezia. L'articolo Anche dalla Puglia in Bosnia-Erzegovina per la nazionale italiana, anche se è andata male Gli azzurri falliscono la terza qualificazione consecutiva ai mondiali proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Anche dalla Puglia in Bosnia-Erzegovina per la nazionale italiana, anche se è andata male Gli azzurri falliscono la terza qualificazione consecutiva ai mondiali Articoli correlati Bosnia-Italia, quanti milioni vale la qualificazione degli azzurri ai MondialiC’è grande attesa per Bosnia Erzegovina-Italia, match finale del “Percorso A” dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di cui fanno parte gli... Italia ai Mondiali 2026 se… cosa serve agli azzurri contro la Bosnia e come funziona il ripescaggioL'Italia si qualifica ai Mondiali 2026 solo eliminando la Bosnia nella finale playoff di Zenica. Moldova-Italia 0-2: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali Aggiornamenti e contenuti dedicati su Anche dalla Puglia in Bosnia Erzegovina... Temi più discussi: Cinema e cooperazione, il Ciheam Bari porta i Balcani al Bif&st; 28 marzo – EMERGENCY al Fuori Bif&st di Bari – ad AncheCinema la sfida etica de Il Successore di Mattia Epifani: quando un’eredità di guerra diventa un cammino di pace; Torna il Concorso Pianistico Internazionale Premio Mauro Paolo Monopoli; Playoff Mondiali, stasera Italia-Irlanda del Nord. Gattuso: È la partita più importante della mia carriera. Anche dalla Puglia in Bosnia-Erzegovina per la nazionale italiana, anche se è andata male Calcio, un gol di Kean qualifica gli azzurri che si presenteranno alla rassegna ...Calcio, un gol di Kean qualifica gli azzurri che si presenteranno alla rassegna iridata dopo averla fallita due volte ... noinotizie.it Tifare Bosnia Erzegovina è una faccenda complessaStasera a Zenica la nazionale della Bosnia Erzegovina giocherà contro la Nazionale italiana per la qualificazione ai Mondiali maschili di calcio del 2026. Zenica è una città del centro della Bosnia Er ... ilpost.it INCUBO ITALIA, ANCORA NIENTE MONDIALE Gli Azzurri perdono ai rigori la finale contro la Bosnia-Erzegovina e restano fuori dal palcoscenico più grande ancora una volta. Si tratta della terza esclusione consecutiva dalla Coppa del Mondo. #Nazion - facebook.com facebook La Bosnia Erzegovina ha fatto il gol dell’1-1 al 79esimo minuto. Con Haris Tabakovic, a cui è bastato solo un piccolo tocco vicinissimo a porta vuota x.com