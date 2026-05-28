Nasce il Premio Francesca Arnaboldi icona del consumerismo italiano

Notizia in breve

È stato istituito il Premio Francesca Arnaboldi, dedicato a ricordare una figura che ha avuto un ruolo importante nella tutela dei consumatori e nelle battaglie civili in Italia. La premiazione mira a onorare il suo contributo e il suo impegno nel settore. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il riconoscimento sarà assegnato annualmente.