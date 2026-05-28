Nasce il Premio Francesca Arnaboldi icona del consumerismo italiano

Da brindisireport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato istituito il Premio Francesca Arnaboldi, dedicato a ricordare una figura che ha avuto un ruolo importante nella tutela dei consumatori e nelle battaglie civili in Italia. La premiazione mira a onorare il suo contributo e il suo impegno nel settore. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il riconoscimento sarà assegnato annualmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un premio per ricordare una figura che ha segnato profondamente il mondo della tutela dei consumatori e delle battaglie civili in Italia. Si terrà venerdì 29 maggio, alle ore 20, nella cornice del Garden Experience di Radiovetrina, a Castione Marchesi di Fidenza, la prima edizione del “Premio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pietro Arnaboldi e Tito Fabbri: il futuro del Modena è adessoPietro Arnaboldi e Tito Fabbri sono due giovani calciatori che hanno fatto il loro esordio in Serie B contro l'Avellino.

Leggi anche: Addio a Mario Adorf, icona del ‘poliziottesco’ italiano (e non solo). Da ‘Operazione San Gennaro’ a ‘Milano calibro 9’

Si parla di: Nasce il Premio Francesca Arnaboldi, icona del consumerismo italiano; Premio Francesca Arnaboldi icona del consumerismo italiano.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web