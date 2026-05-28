Nasce il Premio Francesca Arnaboldi icona del consumerismo italiano
È stato istituito il Premio Francesca Arnaboldi, dedicato a ricordare una figura che ha avuto un ruolo importante nella tutela dei consumatori e nelle battaglie civili in Italia. La premiazione mira a onorare il suo contributo e il suo impegno nel settore. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il riconoscimento sarà assegnato annualmente.
Un premio per ricordare una figura che ha segnato profondamente il mondo della tutela dei consumatori e delle battaglie civili in Italia. Si terrà venerdì 29 maggio, alle ore 20, nella cornice del Garden Experience di Radiovetrina, a Castione Marchesi di Fidenza, la prima edizione del “Premio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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