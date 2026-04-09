L’attore svizzero Mario Adorf è deceduto. Nato nel 1930, ha interpretato oltre 200 film in carriera, spaziando tra ruoli di vario genere. È noto per aver recitato in pellicole italiane come “Operazione San Gennaro” e “Milano calibro 9”. La sua carriera ha incluso anche numerose apparizioni in produzioni televisive e film impegnati, contribuendo alla scena cinematografica europea. Adorf aveva 95 anni al momento della sua morte.

Parigi, 9 aprile 2026 – È morto l'attore svizzero Mario Adorf, icona del “poliziottesco” italiano e interprete di oltre 200 film, anche impegnati, tra cinema e televisione. Aveva 95 anni e nella sua lunga carriera ha recitato per registi italiani come Dario Argento, Luigi Comencini e Carlo Mazzacurati. Fu chiamato anche da Fassbinder. Del resto, nelle sue vene scorreva anche del sangue italiano: era nato nel 1930 da una relazione illegittima tra l’ infermiera tedesca Alice Adorf (dalla quale ha preso il cognome) e il chirurgo calabrese Matteo Menniti, già sposato. Cinecittà era casa sua: oltre ai famosi polizieschi, è stato uno dei protagonisti del mitico film ' Operazione San Gennaro ' (al fianco di Nino Manfredi), di ‘ Milano calibro 9 ’ e altri polizieschi italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Mario Adorf, icona del ‘poliziottesco’ italiano (e non solo). Da ‘Operazione San Gennaro’ a ‘Milano calibro 9’

Addio a Mario Adorf, da 'Operazione San Gennaro' a 'Milano calibro 9'Da 'Operazione San Gennaro' con Nino Manfredi a 'Milano calibro 9' di Fernando Di Leo, dal 'Tamburo di latta' a 'Io la conoscevo bene'.

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Si parla di: E’ morto Mario Adorf, l’attore aveva 95 anni: più di 200 film in carriera.

Addio a Mario Adorf, icona del ‘poliziottesco’ italiano (e non solo). Da ‘Operazione San Gennaro’ a ‘Milano calibro 9’Aveva 95 anni e una lunga carriera internazionale di successo. Ha interpretato oltre 200 film. Volto noto a Cinecittà, lo abbiamo visto in serie italiane come ‘La piovra 4’, ‘Fantaghirò’, e ‘Il ritorn ... quotidiano.net

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