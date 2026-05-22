Pietro Arnaboldi e Tito Fabbri | il futuro del Modena è adesso

Pietro Arnaboldi e Tito Fabbri sono due giovani calciatori che hanno fatto il loro esordio in Serie B contro l'Avellino. Arnaboldi ha 18 anni e frequenta il primo anno di università, mentre Fabbri ha lasciato il rugby all'età di 11 anni per dedicarsi al calcio, attirato dalla chiamata del Sassuolo. Entrambi sono considerati figure emergenti nel settore giovanile del Modena e sono entrati a far parte della prima squadra in questa stagione.

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