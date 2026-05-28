È stato lanciato FANTAFESTAASAVA, un gioco online creato dai giovani di Azione Cattolica. Si tratta di un’applicazione che trasforma le feste in una sfida collettiva, coinvolgendo cittadini, famiglie e ragazzi. Il gioco si ispira al fantacalcio e al Fantasanremo, offrendo un’esperienza digitale rivolta a gruppi di persone durante eventi festivi. Il progetto mira a coinvolgere i partecipanti attraverso una piattaforma interattiva, senza scopi commerciali o pubblicitari.

Un progetto ideato dai giovani di Azione Cattolica per coinvolgere cittadini, famiglie e ragazzi attraverso un’esperienza digitale ispirata al fantacalcio e al Fantasanremo. Un’idea giovane, originale e fortemente legata al territorio. Nasce ufficialmente FANTAFESTAASAVA, il nuovo gioco online pensato per far vivere la festa patronale in modo innovativo, partecipato e coinvolgente. L’iniziativa è stata ideata dai giovani di Azione Cattolica con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone alla festa attraverso un linguaggio moderno, senza perdere il legame con la tradizione e l’identità della comunità. Come funziona FANTAFESTAASAVA. Da oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni attraverso il sito fantafestasava. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Nasce FANTAFESTAASAVA: il gioco online che trasforma la festa in una sfida collettiva

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