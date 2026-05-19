Pomigliano | il Giorno del Gioco trasforma il Parco Partenope in una grande festa per bambini e famiglie

Domani, mercoledì 20 maggio, il quartiere Parco Partenope di Pomigliano d’Arco ospiterà il Giorno del Gioco, un evento che coinvolgerà bambini e famiglie fin dal mattino. A partire dalle ore 9, l’area si trasformerà in un grande spazio dedicato al divertimento e alla socializzazione, con attività pensate per stimolare la creatività e il gioco all’aperto. L’evento si svolgerà nel parco, coinvolgendo diverse iniziative pensate per tutte le età.

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