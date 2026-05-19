Pomigliano | il Giorno del Gioco trasforma il Parco Partenope in una grande festa per bambini e famiglie
Domani, mercoledì 20 maggio, il quartiere Parco Partenope di Pomigliano d’Arco ospiterà il Giorno del Gioco, un evento che coinvolgerà bambini e famiglie fin dal mattino. A partire dalle ore 9, l’area si trasformerà in un grande spazio dedicato al divertimento e alla socializzazione, con attività pensate per stimolare la creatività e il gioco all’aperto. L’evento si svolgerà nel parco, coinvolgendo diverse iniziative pensate per tutte le età.
POMIGLIANO D’ARCO, 19 maggio 2026 – Domani, mercoledì 20 maggio, a partire dalle ore 9, il quartiere Parco Partenope di Pomigliano d’Arco si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto dedicato ai bambini, al gioco, alla creatività ed alla socialità. Torna infatti il “Giorno del Gioco”, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dalla città, che anche per l’edizione 2026 coinvolgerà centinaia di alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio. Ad inaugurare ufficialmente la manifestazione saranno il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, ed il consigliere regionale della Campania ed ex sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che prenderanno parte all’apertura della giornata insieme agli amministratori comunali, alle scuole ed alle associazioni coinvolte. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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