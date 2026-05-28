Narni gli alunni piantano un nuovo albero all’arboreto di Sant' Agostino | Un anno di lavoro riflessioni e crescita condivisa
Gli studenti hanno piantato un albero presso l’Arboreto Comunale di Sant'Agostino, segnando la fine di un percorso educativo sulla sostenibilità. L’attività ha coinvolto un intero anno di lavoro, riflessioni e crescita condivisa. La piantumazione rappresenta un gesto concreto a favore del pianeta e rafforza il legame tra scuola e territorio.
Un gesto concreto per il pianeta e un legame indissolubile con il proprio territorio. Con la piantumazione di un nuovo albero presso l’Arboreto Comunale di Sant'Agostino, si è concluso ufficialmente il percorso educativo-didattico dedicato all'ambiente e alla sostenibilità. Il progetto ha visto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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