Narni gli alunni piantano un nuovo albero all’arboreto di Sant' Agostino | Un anno di lavoro riflessioni e crescita condivisa

Notizia in breve

Gli studenti hanno piantato un albero presso l’Arboreto Comunale di Sant'Agostino, segnando la fine di un percorso educativo sulla sostenibilità. L’attività ha coinvolto un intero anno di lavoro, riflessioni e crescita condivisa. La piantumazione rappresenta un gesto concreto a favore del pianeta e rafforza il legame tra scuola e territorio.