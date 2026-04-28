Polo per l’Infanzia Sant' Agostino fine dei lavori e visita con i futuri alunni

È stato completato il cantiere del Polo per l’Infanzia Sant’Agostino, con una visita ai futuri alunni. Durante l’evento, i bambini hanno potuto esplorare gli spazi appena terminati, mentre gli adulti hanno assistito a momenti di curiosità e meraviglia. La struttura è pronta ad accogliere i primi bambini iscritti, segnando un passo importante per il servizio dedicato alle giovani famiglie della zona.

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